Connectivité Mobile eSIM : Simplifiez les Voyages, Boostez Vos Revenus !

Ubigi Partner Solutions révolutionne l'industrie de la connectivité mobile pour les voyageurs et les entreprises du secteur du voyage. En tirant parti de la technologie eSIM, Ubigi vise à redéfinir l'expérience du voyage en offrant une connectivité fiable et ininterrompue aux voyageurs du monde entier. Ne manquez pas l'opportunité de proposer ce service révolutionnaire à vos clients en partenariat avec Ubigi.



Rédigé par Nathalie LAMRI le Lundi 20 Novembre 2023

Depuis sa création en 2017, Ubigi s'impose en tant que précurseur dans la Travel Tech, offrant des services de connectivité cellulaire eSIM mondiale couvrant plus de 200 destinations à travers le globe. Disponible sur la plupart des appareils mobiles depuis 2018, la technologie eSIM offre aux voyageurs une plus grande flexibilité en les libérant des frais d’itinérance élevés de leur opérateur mobile, des risques liés à l'utilisation de réseaux Wi-Fi publics non sécurisés (comme le risque de piratage), ainsi que de l'utilisation de cartes SIM locales (en déclin progressif, comme le montre l'exemple des iPhone 14 et 15, qui sont exclusivement équipés d'eSIM aux États-Unis).



Ubigi propose une vaste sélection de plans de données 4G/5G locaux, régionaux et internationaux à l'échelle mondiale. Cette couverture étendue garantit aux voyageurs une connectivité globale, peu importe leur pays d’origine ou leur destination.





Pourquoi Choisir un Partenariat avec Ubigi ?



Cette collaboration permet à vous clients voyageurs d'acquérir très facilement des plans de données eSIM via un site web et/ou une application mobile, assurant une connectivité à moindre coût et ininterrompue tout au long de leur périple.



Le partenariat avec Ubigi eSIM vise à améliorer l'expérience des voyageurs internationaux, en offrant un accès internet fiable, économique et sécurisé grâce à la technologie eSIM 100% digitale, tout en générant des revenus additionnels pour nos partenaires EDVs.

Une Solution Idéale pour Tous les Acteurs de l'Industrie du Voyage :



Avec Ubigi Partner Solutions, vous êtes désormais en mesure de proposer rapidement un service de connectivité mobile eSIM à vos clients. En fonction de vos parcours voyageurs, vous pouvez opter pour la solution et le modèle les mieux adaptés à vos possibilités d’intégration :



1. Intégration de nos APIs et accès à notre plateforme de gestion de forfaits eSIM, en marque blanche ou sous la marque Ubigi ;

2. Adhésion à notre programme d’affiliation partenaires « Ubigi Associate Program ».



Que vous soyez une compagnie aérienne, un tour-opérateur, une société de location de voitures, une compagnie d'assurance voyage, un groupe hôtelier, une compagnie de croisière, un guide touristique, une agence de voyage, ou tout autre acteur de l'industrie du voyage, Ubigi propose des solutions sur-mesure adaptées à vos besoins et à votre entreprise.

Nos Engagements envers nos Partenaires : Avantage Concurrentiel :



● Amélioration de l'expérience voyageurs

● Fidélisation de vos clients



Nouvelles Opportunités Commerciales :



● Revenus grâce à la vente de forfaits Internet mobiles

● Revenus récurrents via les recharges



Excellence du Service :



● Partenariat avec les meilleurs réseaux opérateurs du monde

● 1er Prix "Champion Consommateurs" aux MVNO Awards 2023



Caractéristiques Clés de l'eSIM Ubigi: ● Une eSIM Ubigi (QR code) unique, installée une seule fois dans votre appareil, qui vous suit tout au long de vos voyages

● Fonctionne sur 5 continents et dans plus de 200 destinations

● Configuration simple et rapide via un site Internet et ou l’application mobile Ubigi

● Accès 100% digital (plus besoin de hotspot Wi-Fi ou carte SIM physique !)

● Économique, jusqu'à 90% moins cher que les frais d'itinérance avec votre opérateur principal habituel

● Plans de données prépayés et flexibles, sans frais cachés, ni abonnement

● Possibilité d'achat de nouveaux plans de données à tout moment, n'importe où, sans avoir besoin de crédits de données ou de Wi-Fi

● Compatible avec votre opérateur principal pour la réception d'appels et de SMS sur votre ligne principale



Exemples de cas d’intégration dans vous parcours clients : Cas d’intégration #1 : Intégration en Temps Réel pour les Compagnies de VTC



Imaginez des voyageurs arrivant à l'aéroport de New York et planifiant d'utiliser une application de VTC comme Uber tout au long de leur séjour. Cette application de transport pourrait intégrer de manière transparente les services eSIM d'Ubigi. À leur arrivée à l'aéroport, les voyageurs seraient invités à télécharger une eSIM avec un forfait de données Ubigi USA de 3 Go pour seulement 8 €. Cette option pratique garantit aux voyageurs une connectivité instantanée et économique pour leurs trajets en VTC et pour l'ensemble de leur séjour à New York.



Cas d'intégration #2 : Amélioration de l'Expérience de Réservation



Imaginez des Américains réservant un logement de vacances à Barcelone. La plateforme de réservation pourrait offrir une expérience de réservation améliorée. Lorsque les voyageurs confirment leur réservation, ils pourraient se voir proposer d'ajouter un forfait de données Ubigi Espagne de 10 Go pour seulement 1 €. Cette intégration transparente permet aux voyageurs de bénéficier d'une connectivité fiable pour leur voyage, facilitant ainsi leur séjour et leurs déplacements dans leur nouvel environnement.





Cas d'intégration #3 : Connectivité Globale avec l'Assurance Voyage



En tant que société d'assurance voyage internationale, vous pouvez proposer une proposition de valeur ajoutée aux voyageurs achetant une assurance voyage pour des destinations du monde entier, couvrant plus de 200 pays. Lorsque les clients optent pour une assurance voyage, vous pouvez leur offrir la possibilité d'inclure les solutions de connectivité sans couture d'Ubigi dans leur forfait voyage. Cette intégration garantit aux voyageurs non seulement une protection financière grâce à l'assurance, mais aussi une connectivité continue, rentable et sécurisée tout au long de leur voyage, quelle que soit leur destination. Cela améliore leur expérience de voyage globale et leur tranquillité d'esprit, sachant qu'ils peuvent rester en contact avec leurs proches, accéder à des informations vitales et gérer leurs plans de voyage sans effort.



Cas d'intégration #4 : Offre Spéciale pour les Participants à un Salon de Jeux Vidéo International



En tant qu'organisateur d'un salon international de jeux vidéo, vous pouvez améliorer l'expérience de l'événement en offrant aux participants venant de l'étranger une réduction spéciale sur les plans de données. Lors de leur inscription à l'événement, tous les visiteurs pourraient recevoir un coupon de réduction de 20% pour l'achat de plans de données Ubigi. Cette offre exclusive garantit aux participants un accès à une connectivité fiable tout en participant à l'événement à un coût réduit, améliorant ainsi leur expérience globale de l'événement.



Plongez dès aujourd'hui dans une ère de connectivité eSIM

Plongez dès aujourd'hui dans une ère de connectivité eSIM

Découvrez en avant-première un extrait du baromètre annuel Ubigi de la consommation de données mobiles des voyageurs. (Données juillet à septembre 2023)



Quelles ont été les destinations prisées des voyageurs cette année ? D’où venaient-ils ? Ubigi, opérateur mobile international, revient sur les grandes tendances du tourisme estival 2023 dans le cadre de son baromètre (1) consacré à l’étude de la consommation des données mobiles de ses utilisateurs.



Tendances Mondiales



● Le Japon est la destination phare de l’été 2023.

● Les touristes américains ont privilégié l’Asie à l’Europe tandis que les Etats-Unis ont été une destination de voyage plus populaire.

● « K-travel » : la Corée du Sud s’affirme comme une destination à la mode en faisant son entrée dans le top 10 des destinations.

● La France reste la destination préférée en Europe malgré une fréquentation américaine en recul. Pour leur part, les touristes français sont partis plus loin (Asie, Afrique, Moyen-Orient).

● En Europe, l’intérêt pour le Portugal et les pays nordiques a augmenté.

● L’Indonésie redevient une destination convoitée.



(1)Etude de la consommation de data réalisée sur 100 000 usagers Ubigi entre juillet et septembre 2023, en fonction de leur pays d’origine et de la localisation de leur consommation de données mobiles.



NB : les touristes chinois ne figurent pas dans le classement car ils ne possèdent pas d'appareils dotés d'une carte eSIM. Par ailleurs, en raison du conflit en Ukraine, les touristes russes ne sont pas représentés dans le classement.



Chiffres clés en France La France, premier pays en termes de consommation de données mobiles en Europe avec un important marché domestique et touristique : 25% de la consommation de données mobiles Ubigi sur le continent Européen a été réalisé en France.



Consommation en France de juillet à septembre 2023 par pays d’origine :



● 42% en usage local par les Français (en légère hausse par rapport à l’été 2022) ;

● 14% par les Japonais (en hausse) ;

● 13% par les Canadiens (légère baisse) ;

● 11% par les Américains (en baisse).



Consommation de data par les Français de juillet à septembre 2023 :



● 6,8 Go de données mobiles utilisées en moyenne par les usagers français,

+36% par rapport à l’été dernier.



En examinant les habitudes de consommation de données mobiles Ubigi, il est possible de conclure que les Français ont davantage voyagé à l'étranger cet été :



● Tops destinations des Français : Japon, États-Unis, Italie, Royaume-Uni et Corée du Sud.

● Destinations émergentes : Portugal, Norvège, Israël, Indonésie et Égypte.



1. De nouveaux pays sur le podium des destinations préférées des voyageurs Le Japon s’affirme comme la destination tendance de l’été 2023. Depuis sa réouverture aux touristes fin 2022, le Japon a connu une croissance relative plus importante que les autres destinations. Selon le JNTO(2) , en juillet 2023, le nombre de voyageurs internationaux au Japon a augmenté de 1,505 % par rapport à l'année précédente.



(2)Japan National Tourism Organization



Les frais de roaming exorbitants pour cette destination, la barrière de la langue et la dépendance aux applications pour géolocaliser, traduire, convertir les devises sont autant de raisons qui encouragent le passage à la connectivité eSIM.



La Corée du Sud profite également de cette tendance en faisant son entrée dans le Top 10.



Conformément à l'augmentation attendue de 20 % du nombre de touristes(3) pour cet été, les États-Unis sont plus populaires, en troisième place en termes de trafic de data.

Enfin, sans surprise, les destinations traditionnelles de la Méditerranée et de l'Europe du Nord demeurent très populaires avec plus d’intérêt pour le Portugal et la Norvège.



Il est important de noter que la Suisse a été moins prisée en tant que destination estivale par rapport aux années précédentes, où elle était peut-être considérée comme un choix plus sûr en raison de la pandémie de Covid-19.



(3) Source : ITA’s National Travel and Tourism Office (NTTO)



2. D’où viennent les voyageurs internationaux ? Les Américains, les Canadiens, les Australiens, les Français et les Britanniques représentent la majorité du trafic dans les destinations les plus populaires.



Par ailleurs, les Japonais consomment leurs forfaits de données mobiles en voyage en grande majorité en Europe même si les États-Unis et la Corée du Sud ont été des destinations plus prisées cet été. Ainsi, 79% de la consommation totale de données mobiles par les Japonais a été réalisée en Europe : 22% en France, 18% au Royaume-Uni, 14% en Italie.



Selon les données de Ubigi, l’utilisation domestique est tout de même en tête dans certains pays comme la France, les États-Unis et le Royaume-Uni.



Qui consomme des données mobiles et dans quels pays ?

À Propos d'Ubigi Ubigi est un fournisseur de solutions de connectivité mobile mondiale, adaptées aux besoins des voyages d'affaires et de loisirs modernes. Ubigi est une marque de Transatel, une société du Groupe NTT.



Fondé en 2017, Ubigi se distingue en tant que précurseur dans le domaine de la Travel Tech. Ubigi fournit une connectivité cellulaire 4G/5G de haute qualité à l'échelle mondiale, couvrant plus de 200 destinations à travers le globe. Ubigi offre une variété étendue de forfaits de données flexibles et économiques, adaptés aux smartphones, tablettes, ordinateurs portables et véhicules connectés.



Pionnier sur le marché de l'eSIM, les partenariats stratégiques d'Ubigi avec des géants de la technologie comme Apple, de nombreux constructeurs d’appareils mobiles Android et Microsoft permettent la prise en charge de l'eSIM sur les appareils compatibles iOS, Android et Windows 10.



Contactez-nous dès aujourd’hui pour obtenir une étude sur-mesure de vos besoins ! COMMERCIAL

Kevin SCHWAB

Ubigi Senior Sales Manager - BtoB Solutions

kevin.schwab@ubigi.com

Tél : +33 (0)1 74 95 74 73





PARTENARIATS

Nathalie LAMRI

Ubigi Senior Manager - BtoB Marketing & Strategic Partnerships

nathalie.lamri@ubigi.com

Mob : +33 (0)6 59 56 05 62







