Contribution de l’e-commerce au développement du secteur touristique : que faut-il savoir ?

Des réservations automatiques et à distance



Le commerce en ligne ne profite pas uniquement aux professionnels du tourisme. Il facilite la tâche aux consommateurs.



Il leur permet d’abord de visiter le site de l’agence et de s’imprégner des activités de celle-ci. Il prend connaissance des projets déjà réalisés par l’agence et des avis exprimés par d’autres clients.



Ensuite, la fluidité du site permet à l’internaute de réserver rapidement et sans difficulté. Ceci contribue à agrémenter l’expérience utilisateur.



Enfin, le client est informé de chaque étape de son voyage passant par son accueil, son installation et la réalisation des activités choisies. Une offre de service complète est donc mise à la disposition des clients.