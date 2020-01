Coronavirus Chine : "personne n'a d'information sur ce qu'il se passe réellement"

Orchidée Tours est un réceptif français qui travaille avec le marché chinois et asiatique.



"Nous n'avons pas d'information, mais des répercussions importantes en mettant en attente les opérations que j'avais sur mars et avril.



Nous attendons l'évolution de la situation, pour connaître l'ampleur des conséquences sur notre activité. Par chance, nous arrivons à la fin du Nouvel An chinois, donc tous les groupes que nous avions sur février sont en route, cela serait arrivé une semaine ou 15 jours plus tôt nous serions mal en point.



Après si le virus se développe sur Taïwan ou Hong-kong, et les pays de l'Asie du Sud-est avec une interdiction de voyager, nous n'allons pas être bien. Affaire à suivre.



Il ne faut pas se leurrer, les Etats voisins vont avoir le droit à l'épidémie. Maintenant si la situation devait empirer, nous en sentirons les conséquences. Nous sommes philosophes, nous avons l'habitude. Après les Gilets Jaunes, les grèves, maintenant c'est le coronavirus, à un moment donné cela va s'arrêter et l'activité va reprendre normalement.



Dans le tourisme, il faut être prêt à tout, même si tout va bien un jour, tout peut se casser la figure très rapidement.



Concernant le marché chinois et les informations qui nous parviennent, je peux vous dire que s'ils construisent un hôpital en 15 jours, ce n'est pas pour y accueillir deux ou trois personnes. Les autorités s'attendent à un développement assez important de l'épidémie, après est-ce que la maladie va toucher les territoires limitrophes ? Je pense que oui, mais je n'espère pas aussi durement.



Maintenant il est très compliqué d'avoir des informations, en raison des festivités du Nouvel An chinois, puisque tous les bureaux sont fermés depuis une semaine. Ils reprennent le travail à la fin de la semaine, nous en saurons plus à ce moment-là.



Les seules informations que j'ai eues viennent de Taïwan. Pour le moment, il n'y a pas de panique. Nous naviguons à vue.



La Chine Populaire est un petit marché pour nous, avec seulement une dizaine de groupes par an, par contre les autres pays comme Taïwan ou l'Indonésie et la Thaïlande sont nettement plus importants. Je préfère que l'épidémie arrive maintenant qu'aux mois de mai ou avril. Par chance nous sommes un peu entre deux saisons et donc dans un creux.



La saison va se décider dans les deux prochains mois. Pour savoir si nous allons bien travailler ou si nous pouvons partir en vacances dès début avril."