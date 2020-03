Coronavirus : "Nous avons revu nos budgets à la baisse et retardé des projets..." Patrick Pourbaix (MSC Croisières)

TourMaG.com - Enregistrez-vous des annulations ?



Patrick Pourbaix : Assez peu, nous avons proposé pour les départs les plus proches à savoir mars et avril 2020, en Méditerranée, la possibilité de reporter la croisière.



Je n'oublie pas que pour les agents de voyages auront d'autres frais à supporter comme les transports, ce n'est pas facile à gérer.



Mais les croisières sont toujours possibles, il n'y a pas de crainte à avoir. D'ailleurs chaque jour 600 000 croisièristes sont sur les mers du monde entier.



TourMaG.com - Vous avez récemment supprimé des escales en Chine pour le Bellissima, qu'en est-il des escales italiennes ?



Patrick Pourbaix : Ce n'est pas toujours facile de modifier un parcours, surtout quand la crise sanitaire devient mondiale, donc ce sera de plus en plus compliqué.



Cela étant dit, nous sommes capables de changer l'itinéraire assez facilement. Gênes n'est pas touchée. Les médias ont parlé de région, mais ce sont des municipalités qui sont concernées par la quarantaine.



Il ne faut pas généraliser la zone rouge à toute une région, avant même que les autorités le fassent.



Nous suivons l'évolution de très près, bien évidemment. Et si un port d'escale se retrouve dans la zone rouge interdite, nous ajusterons alors l'itinéraire en conséquence.



TourMaG.com - Donc pour le moment, il n'y a aucune modification des itinéraires ?



Patrick Pourbaix : Non, pas pour le moment. Pour nous, c'est très facile, une compagnie de croisières est très flexible. Les gens ont parfois l'impression, que nous sommes très formatés, mais nous sommes très souples.



Si nous devons changer une escale, alors nous le ferons.



TourMaG.com - En tant que professionnels, comment analysez-vous la situation du Diamond Princess ? C'est le cauchemar de tout croisiériste.



Patrick Pourbaix : Oui, mais c'était le premier et le seul cas, jusqu'à ce jour. Ils ont été pris par surprise, il n'y avait aucune mesure de précaution de prises.



Le foyer qui s'est développé sur le bateau a contaminé bon nombre de personnes à bord, sans réel contrôle.



Après je pense aussi que les autorités japonaises n'ont pas pris les bonnes mesures, en laissant les passagers à bord.



Il aurait été plus adapté de faire ce qu'il a été fait avec les expatriés en France, en plaçant en quarantaine dans des centres de vacances. L'isolement aurait permis de mieux contrôler la propagation.



C'était au début de l'épidémie, aujourd'hui nous le voyons bien cette situation ne pourrait pas se reproduire en France ou en Italie.



Tout le monde est prévenu et organisé. Si un cas se révèle positif en mars 2020, la gestion serait bien différente.