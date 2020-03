Coronavirus : Ryanair réduit la voilure en Italie et taille dans ses dépenses

Michael O’Leary, le PDG de Ryanair Group, a déclaré: " notre objectif en ce moment est de minimiser tout risque pour nos employés et nos passagers.



Nous allons réduire sensiblement nos horaires au cours des prochaines semaines afin de refléter les réservations plus faibles et l'évolution des habitudes de voyage.



Nous continuerons de nous conformer pleinement aux directives des gouvernements nationaux, de l'OMS et de l'AESA car elles sont mises à jour régulièrement. Nous mettrons à jour le marché en temps opportun sur tout développement significatif."



Le ciel continue de s'assombrir au-dessus da low-cost, puisque Bruxelles vient d'ouvrir une enquête pour savoir si les accords entre l'aéroport de Bézierset Ryanair sont conformes au droit européen de la concurrence.



En plus de s'interroger sur les aides délivrées par les pouvoirs publics à l'aéroport de Béziers, de 2007 à aujourd'hui, les autorités européennes enquêtent également sur les accords de services aéroportuaires, de commercialisation conclus entre Ryanair et les exploitants de l'aéroport de Béziers pendant la même période.