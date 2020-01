Coronavirus : Wuhan en quarantaine, Pékin annule les festivités du nouvel an chinois

• d’éviter tout contact avec des animaux vivants ou morts, de se rendre dans des marchés où sont vendus des animaux et d’éviter de consommer des produits d’animaux peu ou mal cuits ;• d’éviter tout contact rapproché avec des personnes souffrant d’infection respiratoire aigüe ;• de se laver régulièrement les mains avec de l’eau savonneuse ou avec des solutions de lavage hydro-alcooliques.Sur place, en cas de symptômes d’infection respiratoire (fièvre, toux, difficultés respiratoires), il est recommandé de prendre les précautions d’usage pour ne pas contaminer l’entourage (s’isoler, rester à distance, se protéger la bouche lors de la toux au besoin par un masque, d’utiliser des mouchoirs jetables et de bien se laver les mains) et de consulter localement et rapidement un médecin.Au retour en France,(fièvre, toux, difficultés respiratoires), il est recommandé d’appliquer les mêmes mesures et d’appeler le SAMU – Centre 15 rapidement, avant toute consultation chez un médecin généraliste ou dans un service d’urgence.Plus d’informations sur la page Risque sanitaire/coronavirus du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.