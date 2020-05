Coronavirus : à quelles conditions pourrez-vous partir en Grèce cet été ?

Les vols internationaux sont autorisés vers les aéroports d’Athènes et de Thessalonique.



Etant donné que les aéroports des provinces françaises ne figurent pas sur la liste des aéroports situés dans les zones touchées et à haut risque de transmission de l'infection au CoViD-19 de l’Agence Européenne de la Sécurité Aérienne, les voyageurs en provenance de ces aéroports ne seront pas soumis au test obligatoire ainsi qu’aux mesures d’auto-confinement.



Selon la liste EASA, seuls les aéroports en Île-de-France se trouvent actuellement dans la catégorie des zones les plus affectées par l'épidémie.



Si le voyage a commencé depuis un aéroport qui ne se trouve pas dans la liste EASA des zones affectées par le virus, seul un test d’échantillonnage aléatoire pourra être effectué à l’arrivée.



Si le voyage commence d’un aéroport se trouvant dans la liste EASA des zones affectées par le virus, le voyageur sera soumis à un test et devra passer une nuit dans un hôtel désigné dans l’attente du résultat.



Si le test est négatif, le voyageur devra s’auto-confiner pendant sept jours. Si le test est positif, il sera mis en quarantaine sous supervision pendant 14 jours.