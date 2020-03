Coronavirus : comment les professionnels du tourisme italien survivent-ils "dans un pays en guerre" ?

Le coronavirus a connu différemment traitement, depuis son apparition au début de l'année 2020.



Tout d'abord, le virus a connu le dédain, d'une maladie estampillée comme exotique car lointaine, la suffisance d'Européens pensant être en mesure de maîtriser sa propagation et maintenant, il inspire la crainte de voir toute une économie s'effondrer et les fondements mêmes de nos sociétés remises en cause.



Si pour le moment la France fait face à de nouvelles mesures de l'autre côté des Alpes, la situation est tout autre, se rapprochant même du film catastrophe ou post-apocalyptique.



" Les mesures sont de plus en plus restrictives, les bars et les restaurants sont dorénavant fermés, nous avons l'impression de jouer dans un film de science-fiction, " sourirait presque Frédéric Naar, le président du tour-opérateur du même nom.



Basé à Milan en plein cœur d'un des principaux foyers, le vice-président Astoi, l'équivalent du Seto italien, vit depuis quelques semaines avec le sentiment d'être seul et isolé, à l'image de son pays.



Un peu plus à l'est de la Botte, même ambiance, autre foyer.



" Jusqu'à lundi (et l'annonce de l'élargissement de la zone rouge à l'ensemble du pays, ndlr) nous vivions quasiment normalement, mais depuis c'est devenu l'horreur, " rapporte Corinne Labadie-Barbé, la responsable des ventes d'Albatravel Group.