Coronavirus et nationalisation Air France... vers un divorce à la française avec KLM ?

La crise sanitaire a provoqué l’effondrement de la valeur boursière d’Air France, la rendant, théoriquement, opéable.



Théoriquement parce que l’Etat français possède encore 14% du capital de la Compagnie et s’y opposerait à coup sûr.



Le Covid-19 qui a provoqué une fermeture généralisée des frontières explique que la compagnie tricolore a décidé de stopper entre 70 et 90% de son programme.



Les pertes, évaluées initialement à 200 millions d’euros, risquent d’être abyssales et de mettre à mal le devenir du transporteur.



A tel point que certains se demandent à quelle hauteur l’Etat français va devoir intervenir pour renflouer la compagnie et si, à l’instar d’Alitalia, la nationalisation n’est pas la seule issue possible ?



Bruno Lemaire, ministre de l'Economie et des finances n'écarte aucune hypothèse. Il est prêt à aller jusqu'à la nationalisation si la situation de certaines grandes entreprises je justifie.



AF a déjà réduit déjà toutes les dépenses non liées à l’opérationnel, gèle les nouvelles embauches, et propose le report de billets à tous ses clients. La sortie de crise pourrait s’avérer très compliquée et annihiler les efforts et le plan de redressement mis en place par Benjamin Smith.



Par ailleurs, si Air France revenait dans le giron de l’Etat, la donne sociale et syndicale s’en trouveraient chamboulées pour une période indéterminée.



Mais il y a encore plus compliqué : quid de KLM ?