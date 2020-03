Coronavirus : et si vous poursuiviez vos visites (musées, pays...) depuis votre canapé ?

Du blockbuster de science-fiction aux magnifiques documentaires soulignant la beauté du pays, en passant par le dernier film d’animation, l’Islande est depuis toujours l’un des terrains de jeu préférés du 7ème Art,

Pour continuer le voyage sans transpirer, changer de vêtement ou encore regarder ses comptes, les destinations se mettent-elles aussi au diapason.Pendant que l'office de tourisme de la Jamaïque nous permet de plonger dans les sonorités du pays de Bob Marley, avec sa playlist, l'Islande elle propose toute une sélection de contenus pour s'exiler loin de son salon qui devient trop étriqué." nous rappelle l'OT.De Games of Thrones à la Reine des Neiges 2, en passant par des nanars ou encore Rogue One (Star Wars), la sélection est large et permettra de tenir quelques semaines de plus.Et si l'Islande vous donne des sueurs froides, nous vous proposons de descendre un peu plus au sud pour découvrir le peuple des Leprechauns. Une odeur d'herbe grace et de malt vous vient au nez, c'est normal, nous sommes à Dublin.L'office de tourisme propose de découvrir la comédie sociale "The Young Offenders". Proche du traitement d'un Ken Loach, mais joyeux, le film suit un duo de jeunes irlandais paumés qui partent à la recherche de ballotins de drogue pour s'offrir une vie rêvée.A la fois drôle, divertissante et touchante, la séance vous délivrera une bouffée d'air frais et de verdure salvatrice dans un monde confiné.Pour les plus gourmant, nous vous invitons à changer de continent pour faire frémir vos papilles avec de succuelentes empanadas.L'agence de représentation de la ville de Buenos Aires vous livre la recette des délicieux "beignets" argentins de viandes du chef Gonzalo Adlerete Pagés ( recette à découvrir dans l'encadrée ci-dessous).Vous l'aurez bien compris, vous n'aurez pas d'excuses, pour ne pas réviser vos destinations et ne pas vous évader quelques minutes chaque jour.