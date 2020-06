Coronavirus : l’Ile Maurice bouclée jusqu’au 31 août 2020 !

Depuis 47 jours, les pouvoirs publics n’ont constaté de cas d’infection locale de Covid-19.



En mai, cinq cas importés de Covid-19 ont été enregistrés parmi les ressortissants mauriciens rentrés au pays et placés en quatorzaine. Il n’y a que deux cas actifs admis à l’hôpital ENT, et les trois autres personnes sont guéries.



Voilà pourquoi à partir du 15 juin, les Mauriciens pourront de nouveau se rendre à la plage, et les rassemblements, la tenue des mariages, et les sports collectifs seront autorisés.



A ce jours “plus de 10% de la population ont été soumis au dépistage” ce qui permet d’avancer que “le virus ne circule plus dans la communauté », a-t-il déclaré.



En revanche, concernant l’ouverture des frontières, c’est une autre paire de manches. Celles-ci, jusqu’à nouvel ordre, resteront bouclées jusqu’au 31 août 2020 prochain.



Une décision qui vient aussi d’être entérinée par le ministère de la Santé, avec l'approbation par le chef du Gouvernement d’un arrêté qui interdit l’escale d’avions et de navires à Maurice hormis autorisation spéciale.