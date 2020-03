Coronavirus : l'OTA chinoise Ctrip milite pour un plus grand contrôle des mouvements des voyageurs

être un moyen efficace d'équilibrer le contrôle de l'épidémie avec le besoin urgent de reprendre une situation économique normale. et l'activité sociale.

La solution à ce contrôle plus affiné tient dans notre poche, ce n'est pas votre passeport papier, mais bel et bien votre téléphone portable.C'est sur cet objet devenu universel que Ctrip souhaite s'appuyer pour mieux contrôler les allées et venus des citoyens du monde"Les opérateurs de télécommunications ont ainsi la meilleure compréhension de l'endroit où une personne s'est rendue, à quelle heure et pour combien de temps.Tout en gardant ces données importantes sécurisées et privées, les opérateurs pourraient travailler avec les gouvernements et les principales sociétés d'Internet mobile à travers le mondeplus précises," explique James Liang, économiste et président de Trip.com Group Ltd. Si l'idée peut se révéler salutaire pour le monde et l'industrie, se posera la question de la sécurité des données et surtout du respect de la vie privée.Celui-ci pourrait "