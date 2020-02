Coronavirus : la Suisse annule tous les événements de plus de 1000 personnes

Selon LeTemps.ch le Conseil fédéral en Suisse a décidé d’interdire au moins jusqu’au 15 mars 2020, tout événement public ou privé réunissant plus de 1000 personnes.



Ainsi le salon de l'Auto de Genève est annulé. Le groupe MCH a également supprimé l'édition 2020 de la foire horlogère et joaillière Baselworld.



La Suisse compte 15 personnes contaminées dans neuf cantons à savoir le Tessin, Genève, Vaud, Zurich, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie, les Grisons et Obwald.



Plus de cent autres personnes sont en quarantaine, indique encore le quotidien suisse.