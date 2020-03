Coronavirus : le Maroc suspend les liaisons aériennes et maritimes de/vers la France

Les autorités marocaines ont décidé de "suspendre jusqu’à nouvel ordre les liaisons aériennes et maritimes en provenance et à destination de la France", indique le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE).



Compte tenu de cette mesure, " il est conseillé de reporter les voyages au Maroc le temps que la situation se rétablisse.



Les Français souhaitant quitter le territoire marocain sont invités à prendre l’attache de leur compagnie aérienne pour s’informer sur le dispositif spécial mis en place pour les accompagner dans la gestion de leurs déplacements. Il leur est également recommandé de contacter leur compagnie d’assurance ou d’assistance ".



Ce vendredi 13 mars 2020, une cellule de crise a été mise en place à l’ambassade de France à Rabat. Elle peut être jointe au numéro suivant : +212 5 37 68 97 89.