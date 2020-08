Cors’Alpha, une agence réceptive multicanal et familiale au cœur de la Corse

Oui, notre domaine partenaire écolodge et écoresponsable « Le domaine de Cala di Fica ». Classé Natura 2000, il se situe au milieu du maquis et tout en bord de mer avec vue sur les îles sanguinaires.C’est un lieu paisible, calme, familial, il est aussi nommé « plage aux ânes », car ceux-ci sont présents sur les lieux. En total respect avec la nature et complètement écoresponsable, c’est une adresse qui mérite le détour !L'accès se fait par la mer ou sur demande en 4x4 ! Sur place, on se repose en harmonie avec ce qui nous entoure, on déjeune corse et on dort en bivouac avec un confort bien pensé.Une destination verte, une faune et une flore d’une richesse incroyable, l’authenticité dans nos villages et la préservation d’un patrimoine propre à notre île.C’est une destination française, un joyau dans la Méditerranée à moins d'1h30 de Paris. Riche également de savoir-faire, de son artisanat et de sa cuisine typique, la Corse est une terre de saveurs où il fait bon vivre !