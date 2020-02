Corse : Daniel Charavin (ATC) nous a quittés

C'est avec une grande tristesse que nous venons d'apprendre le décès de Daniel Charavin, directeur de l’Agence du Tourisme de la Corse.



Daniel était un passionné, un inconditionnel de l'Ile de Beauté.



Après des Études secondaires à Rabat (Maroc) puis Supérieures à ESC Montpellier. il a Intégré le Groupe Bouygues dont il a été le responsable puis le directeur des programmes aménagement et immobilier.



Il rejoint Saga etudes et conseil marketing en qualité de directeur régional méditerranée, puis fonde D2C cabinet spécialise en marketing et management et préside Adatour groupe d'experts pluridisciplinaire en aménagement et tourisme Montpellier.



Il est nommé en mai 1998 a la Direction générale du tourisme de la Corse dont le statut particulier lui confère pleine compétence en observation, développement-aménagement et promotion de la destination.



Nous présentons à sa famille et à ses proches toutes nos condoléances.