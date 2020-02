Corse : à Sant’Antonino, la Balagne agricole sur fond de mer scintillante...

L’architecture des 75 maisons soudées les unes aux autres comme pour se garder d’ennemis extérieurs - ce qui n’empêchait pas les querelles entre clans - est sobre, patinée par les siècles, redoutablement enchevêtrée.



Le crépi s’est usé et découvre ce granit austère et fier des vieilles demeures familiales.



Avec leurs fenêtres étroites pour se calfeutrer des regards et leurs raides escaliers aux marches hautes, certaines s’élèvent sur quatre niveaux.



Quand les pièces ne suffisaient plus à abriter la descendance familiale, on construisait un étage supplémentaire.