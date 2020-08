Corsica Ferries lance une offre modifiable à volonté

Pour inciter les réservations sur l'arrière-saison, Corsica Ferries lance une offre pour toutes ses lignes, modifiable à volonté à partir de 69€ TTC par personne, afin d’offrir une flexibilité totale aux voyageurs.



En réservant son voyage entre le 24 août et le 27 septembre 2020, il est possible par la suite de modifier à volonté la ligne et/ou la date de sa traversée (jusqu’à fin 2021), sans frais supplémentaires, majoré d’éventuelles différences tarifaires précise la compagnie.



Corsica Ferries dessert depuis Toulon et Nice, la Corse, les Baléares, la Sicile, la Sardaigne et l’île d’Elbe. Le transporteur a vu des taux de remplissage jugés "plutôt rassurants" en juillet et août, respectivement -27% et -24% par rapport à 2019.