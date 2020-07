Corsica Ferries Transport de passagers et véhicules, individuels ou groupes

CORSICA FERRIES est un transporteur maritime.

Dénomination :

CORSICA FERRIES



Date de création :

3 mai 1968



Garantie :

NC



Immatriculation :

NC



1ER transporteur de passagers maritimes entre la Corse et le continent. La compagnie dessert toute l’année les ports d’Ajaccio, Bastia, Ile Rousse, Porto Vecchio en Corse, au départ de Toulon, Nice, Savone et Livourne.



La compagnie dessert également la Sardaigne, les Baléares et l’Ile d’Elbe au départ de France et d’Italie.



Fréquence, prix, capacité, navires performants et confortables, sont les principaux atouts de la compagnie.

Plus de 50 ans d’expérience au service du passager.





Horaires :

Du lundi au samedi : 08h à 20h

dimanche : 09h à 19h



Jours d'ouverture : 7/7

Langues parlées : Français - Anglais - Italien - Allemand



Vos contacts :

Service commercial

Tel : +33 (0)4 95 32 95 95



Adresse postale : Palais de la mer – Viale Pascal Lota 20200 BASTIA



Site web : www.corsicaferries.biz



