Corsicatours (RE)DÉCOUVREZ LA CORSE, LA VRAI!

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Corsicatours vous propose des séjours en Corse : Hôtels en Corse, locations de villas d'exception, les plus beaux circuits pour découvrir ou redécouvrir la Corse et la Sardaigne…

Basée à Porto-Vecchio, l’équipe de production « locale » de Corsicatours s’attache depuis plus de 20 ans, à améliorer et sélectionner le meilleur des produits touristiques corses.

Rédigé par l'annuaire Partez en France le Lundi 20 Juillet 2020

Dénomination :

CORSICATOURS



Date de création :

1986



Garantie :

APST



Immatriculation :

IM 02A 110 018



Corsicatours est un Tour Opérateur spécialisé sur la destination Corse et la Sardaigne.

NOTRE HISTOIRE



• 1920

Création d’une entreprise familiale corse de transport en voiture et limousine. Rachats de la société de transports Rapides Bleus et de l’agence de voyages Kallistour.



• DEPUIS 1996

Création du Tour Operator CORSICATOURS.

Acquisition de diverses unités d’hébergement (hôtel, résidence, club, parc de mobiles home).



• 2020

Aujourd’hui Corsicatours est en mesure de vous accompagner tout au long de votre voyage. Notre offre se décline du transport aérien jusqu’à l’hébergement en passant par toutes les prestations complémentaires à votre séjour (transports, locations de voiture, excursions...). Nous disposons d’un parc d’une trentaine d’autocars pour assurer les tours de Corse et les excursions.



Corsicatours est devenu le 1er groupe en capacité hôtelière de l’île avec 2 600 lits en nom propre : hôtels, chalets, village de vacances.



Corsicatours vous propose aujourd’hui des séjours en Sardaigne, une très belle île à découvrir, distante seulement de quelques kilomètres de la Corse.





CONFIEZ-NOUS VOS ENVIES D’ÉVASION

Un voyage réussi en Corse passe nécessairement par un appel à Corsicatours…



LA GARANTIE DU MEILLEUR DE LA CORSE

Vous offrir un panel d’activités et d’établissements rigoureux et actualisé chaque année. Notre équipe part à la découverte de nouveaux lieux à vous faire découvrir, tout en conservant les établissements plébiscités.



UNE OFFRE DIVERSIFIÉE POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS ENVIES

Des séjours adaptés à votre budget et vos goûts : que vous ayez envie de luxe et calme, de chalets en pleine nature, de terroir et de découverte, de liberté ou d’accompagnement, de farniente et d’animation, de rires ou de contemplation, de sauts dans l’eau ou de bronzage, nous trouverons les vacances de vos rêves.



A VOTRE ECOUTE

Des agents locaux pour le meilleur conseil

A titre privé ou professionnel, que vous soyez en solo, à deux, ou beaucoup plus nombreux…. Corsicatours répondra au mieux à vos demandes, avec plusieurs Services spécialisés, et un interlocuteur expert comme guide, quelles que soient vos attentes.



LA CONFIANCE DE NOS CLIENTS

20 ans d’expérience sur la destination Corse.

Notre fierté : la grande fidélité de nos clients, le bouche-à-oreille élogieux dont ils nous gratifient, la solidité de notre réputation, auprès de notre clientèle ou de nos prestataires et partenaires







En couple

En famille

Gay friendly

Groupes

Groupes scolaires

Incentive

En solo

PMR

Accueil

Adaptabilité

Assistance

Autotour

Circuit

City-break

Conciergerie

Conférences

Congrès

Eco-responsable

Hébergement

Luxe

Meeting

Mice

Nature

Sur-mesure

Transferts

Visite guidée

Archéologie

Architecture

Aventure

Carnaval

Concerts

Culture

Culture et patrimoine

Découverte

Equitation

Gastronomie

Golf

Navigation

Observation animale

Œnologie

Petit train

Photographie

Plongée

Rafting

Randonnée

Snorkeling

Spirituel

Sport

Surf

Vélo

Vidéo

Voyage de noces

Yoga





• CATAMARAN

Croisière Sud Lavezzi (8jours/7nuits) à partir de 1688,00€/ pers.

Mettez les voiles ! Découvrez les côtes corses en VIP, loin de la foule, plongez dans des baies inaccessibles. Entre amis ou en couple, en toute convivialité, vivez au rythme des rires, baignades, siestes et séances de kayak.

• ENTRE TERRE & MER (8jours/7nuits) à partir de 1094,00€/ pers.



Un pied dans le mythique GR20, l’autre dans le Mare a Monti, à vous les baignades dans les piscines naturelles de montagne ou les eaux cristallines du golfe de Porto, la découverte de villages typiques et de sites classés. Au programmes le Lac de Ninu, le massif de la Paglia Orba, la Vallée de l’Aïtone, les Gorges de la Spelunca, le golfe de Porto, Girolata et les Calanches de Piana.

• CORSICA VILLAS (CALA ROSSA) (8jours/7nuits) à partir de 2050,00€/semaine



Située sur la presqu’île du Benedettu et la plage de Cala Rossa, cette villa est l’une des rares maisons construites sur le sable. A moins de 10 kms du centre ville de Porto-Vecchio, elle est située sur un terrain privé de 2500m² planté notamment de pins parasols et de mimosas.



Horaires : 09h à 18h

Jours d'ouverture : Du lundi au samedi

Langues parlées : Français - Anglais- Italien



Vos contacts :

Anne

Service BtoB

infos@corsicatours.com

Tel : +33 (0)9 95 20 20 20, tapez 2 puis 2



Laetitia

Service Groupe & Collectivité

groupes@corsicatours.com

Tel : +33 (0)4 95 20 20 20



Etienne

Service Corsica Villas

villas@corsicatours.com

Tel : +33 (0)4 95 20 20 20



Adresse postale : Avenue du Général de Boissoudy, 20137 Porto-Vecchio



Site web : www.corsicatours.com



09h à 18hDu lundi au samediFrançais - Anglais- ItalienAnneTel : +33 (0)9 95 20 20 20, tapez 2 puis 2LaetitiaTel : +33 (0)4 95 20 20 20EtienneTel : +33 (0)4 95 20 20 20Avenue du Général de Boissoudy, 20137 Porto-Vecchio

Lu 185 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Corsica Exclusive (Loisirs) Corsica Incoming