Costa Croisières assure la promo de son offre premium

Ces deux dernières années, Costa a planché sur sa montée en gamme. Premier axe : la gastronomie.



Le croisiériste collabore avec des chefs étoilés et propose un restaurant gastronomique à bord, ainsi que des plats « destination » ou encore des adresses plus tendances, plus healthy en plus de l’offre habituelle.



Côté excursion, le portefeuille s’est enrichi et continuera à l’être. Le temps d’escale, lui, s’est allongé. « Nous voulons sortir des clichés de l’excursion au pas de course. En plus des visites habituelles, nous avons revu nos produits excursions pour aller plus loin dans l’expérientielle, pour ceux qui souhaitent sortir des sentiers battus, avoir un guide plus pointu sur différentes thématiques » , précise Aurélie Soulat.



Pour répondre à la demande croissante de personnalisation du client et chercher de nouveaux clients, Costa lance des croisières thématiques.



Ainsi, Costa Croisières a créé une nouvelle offre conçue spécialement pour les amateurs de golf, accessible à la clientèle de groupe et disponible sur toutes les croisières du Costa Smeralda au départ de Marseille.



En réservant "Cruise & Golf", les golfeurs auront la possibilité de jouer dans certains des plus beaux clubs d'Italie, de France et d'Espagne lors des escales des itinéraires de croisière.



A l’hiver 2023, ce produit de niche sera développé sur le Costa Toscana.



Toujours dans cette dynamique d’évolution de l’expérience client, le club de fidélité, C Club a été repensé pour offrir des expériences et avantages exclusifs.



Le club est fondé sur 5 niveaux différents et non plus 6 : Bleu (pour les primo-croisiéristes) ; Bronze (de 1 à 5 000 points) ; Argent (de 5 001 à 30 000 points) ; Or (de 30 001 à 140 000 points) ; et Platine (au-delà de 140 000).