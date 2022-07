Costa utilise pour la première fois du biocarburant marin

Le groupe Costa groupe annonce le début des tests de l'utilisation de biocarburant à bord d'un de ses navires de la marque AIDA Cruises.



AIDAprima a été ravitaillé avec un mélange de biocarburant marin, fabriqué à partir de matières premières 100 % durables telles que les huiles de cuisson usagées, et de gazole marin (MGO) pendant son escale à Rotterdam, avec la coopération du néerlandais, GoodFuels.



AIDAprima effectue actuellement des croisières de sept jours depuis Hambourg en Europe occidentale et la Norvège.



" Ce projet est une étape importante de la stratégie de décarbonisation du groupe Costa, qui prévoit des programmes de tests de technologies et de processus visant à améliorer l'efficacité de la flotte existante (...) Une condition préalable importante est toutefois que les biocarburants puissent être disponibles à l'échelle industrielle et à des tarifs compétitifs. " indique un communiqué de presse.