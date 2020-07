Covid-19 : Air Austral signe un partenariat avec Biogroup pour les tests RT-PCR

Sur Paris 3 centres sont ouverts les dimanches : laboratoire Paris Victor Hugo (XVIe), laboratoire Félix Eboué (XIIe) et laboratoire Neuilly Sablons (Neuilly-Sur-Seine).Pour en savoir plus sur le laboratoire, le plus proche et prendre rendez-vous avant d'embarquer, veuillez cliquez ici. Il est fortement conseiller de s'y prendre à l'avance.

Le test pourra être remboursé par l'assurance maladie sur présentation de ces documents et lesrésultats seront communiqués directement au passager par e-mail.