Crainte du coronavirus : "les touristes sont les bienvenus en Martinique"

Sans fermer les yeux " sur l'inquiétude de la population face à l'épidémie de coronavirus ", la présidente du Comité martiniquais du Tourisme, Karine Mousseau, a tenu à condamner, dans une lettre ouverte, les actions commises par des manifestants, samedi 29 février 2020.



" L'image de la Martinique a été mise à mal. [...] Une poignée de manifestants a voulu empêcher qu'un vol en provenance de Milan n'atterrisse. Par ailleurs, des passagers ont eu des difficultés à rejoindre le terminal de croisière suite à des actes de vandalisme et de blocage de leur bus de transfert ".



Même son de cloche du côté de la Société Aéroport Martinique Aimé Césaire (SAMAC) qui " condamne fermement les comportements inacceptables de ce groupe d’individus envers les touristes, les acteurs de la plateforme et les forces de l’ordre en présence.



L’aéroport est un outil structurant pour le développement touristique et économique de la Martinique.



Il permet d’assurer la liberté de déplacement de tous et est indispensable à l’activité et à la vie du pays. Il nous apparaît essentiel que chaque Martiniquais prenne part de façon raisonnée, à la promotion de la richesse et des atouts de notre territoire. "