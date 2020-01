Crise climatique : la Tunisie en ligne de mire

L’an dernier, le ministère des Affaires locales et de l’environnement Tunisien a lancé un Projet de promotion du tourisme écologique et de la sauvegarde de la diversité biologique dans le Sahara, financé par un don du Fonds Mondial de l’Environnement et la Banque Mondiale.



Le but : faire en sorte que les populations locales se réapproprient leur territoire, créer les bonnes conditions pour améliorer leurs conditions de vies et amener les touristes à découvrir l’autre visage de la Tunisie en développant le tourisme durable dans ces zones.



Le développement économique plus responsable créé de fait un tourisme plus durable, qui profite plus aux populations locales et permet au visiteur de vivre une vraie expérience unique.



Autre initiative, plus près des côtes cette fois. Au large de Monastir, l’île de Kuriat voit débarquer chaque année un grand nombre de tortues, qui profitent de l’absence de pollution sonore et visuelle pour pondre sur les plages. Des œufs qui éclosent entre juillet et octobre. Pour préserver à la fois ce patrimoine environnemental et l’accueil des touristes, l’île a imaginé pour eux une expérience unique : des ateliers de formation avec des associations pour reconnaître les espèces locales et leur écosystème puis aider – sans les toucher – les bébés tortues à regagner la mer.



Comme quoi, il suffit de peu pour provoquer un triple effet kiss cool : environnement protégé, touristes comblés par un séjour original, professionnels du tourisme heureux. What else ?