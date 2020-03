Crise du coronavirus : les équipes de TourCom sont sur le pont

le monde du tourisme est sujet à toutes les crises économiques, écologiques, politiques et… sanitaires : le 11 septembre 2001 a bloqué les économies pendant 3 mois, la crise des sub-primes a mis les pays en situation de banqueroute en 2008/2009 et je pourrais en citer bien d'autres.



A chaque fois, les agences de voyages s’en sont sorties. A chaque fois, nos affaires sont reparties à fond.



Certes, pour certaines spécialités, cela ne sera pas le cas mais le fait d’être généraliste et de pouvoir proposer d’autres produits, de choisir des produits sûrs et rentables, comme le sur-mesure, ce sont des éléments importants pour la rentabilité de votre entreprise.

Toutes mes équipes et moi-même sommes sur le pont pour vous aider au mieux : le fait d’échanger avec vous nous permet de récupérer de nombreuses informations sur le terrain et d’en faire une synthèse pour apporter une réponse globale, proche de vos préoccupations.



En attendant, nous vous rappelons nos positions :



- frais d’annulation réels définis sur votre contrat en zone non impactées,



- pour votre sécurité : travailler avec des produits référencés,



- BI : il doit être conforme à nos préconisations,



- N’hésitez pas à prendre des frais supplémentaires à noter sur vos contrats : frais d’agence de 80 € par personne, par exemple, à plus de 30 jours d’un départ (ou moins) : si un client revient vous annuler un voyage car il passe via un CE, car c’est moins cher, et aussi et surtout dans des conditions de crise : vous avez travaillé, vous devez être rétribué ! Si vous voyez un avocat et, qu’ensuite, vous ne donnez pas suite, il ne va pas vous rembourser les honoraires déjà payés : pour les agences, c’est pareil.



Certaines agences diront que c’est voler le client. Je répondrai que c’est la meilleure manière pour une agence de se faire respecter et, surtout, de vivre correctement de ses ventes, ce qui permet aux vendeurs de mieux vivre aussi.



Un contrat de vente bien rempli, c’est votre sécurité face à des clients de mauvaise foi."

Nous sommes à vos côtés, nous vous aiderons au mieux de ce que nous pourrons et, en cas d’intimidation de certains clients contre vos agences (menaces, chantages…) sur des voyages… référencés, notre service juridique vous apportera aide et assistance et, si besoin, l’aide de notre avocat