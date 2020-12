Critères IATA : quels changements à venir pour les agences ?

Nous avions eu des demandes des agences pour que le montant des garanties soient calculés par rapport au volume réalisé en 2020, mais c'est déjà le cas car ce montant est calculé et ajusté sur les douze derniers mois.Oui. Les critères financiers locaux (référencés Local Financial Criteria) sont utilisés pour l’analyse financière des agences accréditées IATA sous le modèle GoStandard de toutes catégories.Après consultation avec la Communauté des agents de voyages, la PaConf a également approuvé plusieurs modifications dans le cadre de la gestion des risques des agences et la RHC.Avec la crise liée au covid-19 le volume des ventes a chuté en 2020 et la RHC pourrait devenir très limité.Ainsi les modifications apportées couvrent deux domaines. D'une part des exigences d’évaluation supplémentaires et plus fréquentes pour les agents de voyages dont le montant à risque (montants non couverts par la garantie financière) est de 5 millions de dollars US ou plus (en mode CASH) au cours d’une période de vente.D'autre part un nouveau mode de calcul de la RHC pour les agents de voyages basés dans les marchés NewGen ISS (Résolution 812) dont fait partie la France.Dans le détail, les changements prévus concernent la formule utilisée pour le calcul de la RHC qui passe d’une formule unique vers une approche à trois niveaux. Un facteur de multiplication différent sera également appliqué en fonction du montant à risque et du statut de risque de l’Agent de voyage. Lien Par ailleurs, un accord a été adopté pour que la période de vente pris en compte pour la base du calcul de RHC en 2021 ne soit pas 2020 (dont les ventes sont vraiment basses et auraient donc abouti à des niveaux de RHC extrêmement réduits), mais 50% des ventes de 2019, sur la base que nos prévisions au niveau mondial sont que les revenus de l’industrie en 2021 ne dépasseront 50% de 2019. Lien Nous préparons un vaste programme de communication dans les semaines à venir pour permettre aux agents concernés de mieux comprendre les changements que je viens de vous décrire.