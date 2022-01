CroisiEurope propose une croisière romantique en musique sur le Rhin

La croisière aura lieu du 17 au 25 mars 2022

La croisière romantique sur le Rhin organisée par CroisiEurope passera par Strasbourg, Mayence, Bonn, Cologne, Coblence, Rudesheim et Mannheim et verra la participation exclusive de Brigitte Fossey et d’Alain Duault, le directeur musical. Les voyageurs iront à la découverte de l’histoire, de la culture et des paysages Rhénans en musique.

Rédigé par Tom Villeneuve le Jeudi 27 Janvier 2022

Lu 610 fois