CroisiEurope renforce sa présence en Egypte avec le RV Star of Luxor

Le RV Star of Luxor , long de 72 mètres et large de 13,6 mètres, a une. Ce navire à taille humaine est conçu pour offrir une expérience privilégiée, avec un encadrement assuré par CroisiEurope, des repas servis à table en pension complète et des conférences dispensées par un égyptologue à bord.permettra de découvrir des sites incontournables tels que la, où les passagers auront accès à quatre tombeaux majestueux, dont celui de Séti Ier. D’autres escales incluront le, avec une option pour visiter leEn complément de la croisière, CroisiEurope propose une, coïncidant avec l’ouverture du Grand Musée Égyptien prévue le 4 juillet 2025. Ce programme comprend la visite du Caire historique et de son quartier copte, ainsi qu’une immersion sur lepour. Une excursion est également prévue à la, avec une entrée dans la. Cette extension mettra particulièrement en lumière la collection de Toutânkhamon, exposée dans le nouveau musée.A cette occasion, la compagnie propose unesur certains départs entre mars et décembre 2025.