Croisières en Egypte : So Réceptifs propose des tarifs pour les AGV

Vol Paris-Louxor aller-retour

Taxes (290 €)

Accueil, assistance et transferts

Croisière sur le Nil de 8 jours et 7 nuits à bord de la Dahabeya Sekhmet (4****)

Pension complète

Boissons soft à volonté

Visites guidées avec égyptologue, entrées incluses

Assurances

Frais de visa

Pourboires : porteurs et chauffeurs (40 €), personnel du bateau (35 €), guide égyptologue (35 €)

Total pourboires : 110 €

Vols directs opérés par Transavia Air Cairo , et autres chaque samediPour plus de renseignements et inscriptions, contactez So Réceptifs Tél : +33 6 95 96 74 54Email : contact@soreceptifs.com