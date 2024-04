SO RECEPTIFS Votre Solution Réceptifs – Avril 2024, Voyages découvertes et « Aventure » : Mongolie, Ouzbékistan, Algérie

Depuis 2004, notre agence a conçu des croisières et des voyages de pèlerinage variés, marquant les esprits par des expériences inoubliables comme la croisière de 2004 avec la compagnie Ponant entre Marseille et Alger, qui a offert aux Pieds-Noirs l'opportunité de reconnecter avec leur passé. Nos pèlerinages, notamment vers Oran et Alger à bord du Princess Danae, et nos voyages en Oranie et en Algérois, témoignent de notre capacité à répondre aux attentes les plus spécifiques. Chaque séjour et circuit est conçu sur mesure, dans le respect des exigences de nos clients, qu'ils souhaitent explorer une région spécifique ou un thème particulier. Nous avons également élargi notre offre pour inclure des voyages d'aventure dans le désert saharien, offrant ainsi à nos clients l'opportunité d'expérimenter l'immensité et la beauté envoûtante du Sahara. Ces expéditions sont conçues pour ceux qui recherchent une aventure hors des sentiers battus, combinant exploration culturelle et aventure physique dans l'un des environnements les plus spectaculaires sur Terre. Nous collaborons étroitement avec un réseau d'agences locales et de correspondants, choisis pour leur connaissance approfondie de l'Algérie et leur efficacité. Notre direction technique et commerciale, basée en France, garantit la qualité et la précision de nos programmes.