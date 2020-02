Croisières, excursions, séjours balnéaires : Kuoni enrichit son offre sur l'Egypte

Dans sa brochure Égypte, Kuoni offre aussi la possibilité de sélectionner sur l’un des bateaux proposés, une croisière de 3 à 8 nuits accompagnée d’un guide privé, et de l’agrémenter par un séjour culturel - au Caire, à Louxor et à Assouan - et par un séjour balnéaire en mer Rouge…



Pour compléter le voyage, une sélection d’excursions culturelles et de visites thématiques est également proposée.



Enfin, Kuoni élargit sa sélection de stations balnéaires sur la mer Rouge et propose plus de 12 hôtels, d’Hurghada à El Quseir, en passant par El Gouna ou Soma Bay.