Croisières : la CLIA édite une "boîte à outils" sur le développement durable

La Cruise Lines International Association (CLIA) vient de mettre en ligne un site www.cruiseinfohub.com/ mettant en avant les efforts fournis par l'industrie en matière de développement durable.A travers 3 grandes sections :, la CLIA met en avant les innovations à bord des navires et donne des exemples de bonnes pratiques de coopération entre les compagnies de croisière, les organisations commerciales, les ports et les autorités locales.Les informations diffusées en(anglais, français, allemand, italien, norvégien et espagnol) peuvent êtreprécise un communiqué.D'autres zones géographiques et d'autres langues seront couvertes dans une deuxième édition qui sera publiée plus tard dans l'année.