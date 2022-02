Cunard baptise son prochain navire le "Queen Anne"

"Queen Anne" : tel sera le nom du prochain navire de la flotte Cunard.



Le 249e navire de la compagnie formera dès 2024, un quatuor avec le Queen Mary 2, le Queen Victoria et le Queen Elizabeth, ce qui n’était pas arrivé depuis 1999.



"Le nom "Queen Anne" a été choisi pour rendre hommage au riche patrimoine de Cunard, à son histoire royale et à son statut d’exception, à l’instar des navires de cette flotte contemporaine de luxe dont les noms sont un hommage à toutes les reines régnantes du dernier millénaire ", explique le croisiériste dans un communiqué.



Sans donner de détails, le Groupe indique que le nouveau paquebot " proposera des espaces emblématiques de la compagnie, réaménagés et offrira de nouvelles expériences dans les domaines de la restauration, de la culture et du divertissement ".



Le programme de la saison inaugurale du Queen Anne sera dévoilé et mis en vente dès le mois de mai 2022, et les premières navigations du navire auront lieu début 2024.