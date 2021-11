Cunard présente 17 nouveaux itinéraires à bord du Queen Elizabeth

Cunard présente de nouveaux itinéraires pour 2022.



Pas moins de 17 nouveaux voyages entre février et juin 2022 sont à découvrir à bord de Queen Elizabeth. Ces nouvelles croisières remplacent celles vers l'Asie et le Japon qui ont été annulées.



Au programme de ce début d’année : les fjords de Norvège, les îles Canaries et le Portugal, la Méditerranée puis la traversée de l’Atlantique pour emprunter le canal de Panama et rejoindre l'Alaska, mais aussi des nuitées à quai pour six escales et trois départs en fin de soirée.



L’occasion pour Queen Elizabeth de faire une mini-croisière avec une escale de 2 jours à Amsterdam afin d’explorer de nuit les canaux de la ville, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO.