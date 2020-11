Cyclomundo

Spécialiste des séjours cyclo-touristiques, en Auvergne-Rhône-Alpes et au-delà, Cyclomundo lie les deux grandes passions de son fondateur : les voyages et le vélo, avec pour vocation de s’adapter au rythme de chacun.



À la fois tour opérateur et agence réceptive en région Auvergne Rhône-Alpes, nous offrons une large gamme de produits et de services: excursions à la journée, voyages en liberté, séjours avec véhicule d’assistance, location de vélos...

Rédigé par l'annuaire Partez en France le Vendredi 13 Novembre 2020

Dénomination :

CYCLOMUNDO



Date de création :

2003



Garantie :

APST



Immatriculation :

IM074100075



spécialiste des tours à vélo en Europe. Notre agence est basée en Haute-Savoie, à quelques coups de pédales du centre de Genève.



Notre connaissance terrain de la région Auvergne Rhône-Alpes et notre savoir-faire dans l’organisation de voyages en itinérance, nous a poussé à développer parallèlement une



Ainsi, nous proposons une palette de produits et de services tels que :



- des séjours clé en main:

• en itinérance

• en étoile

• en liberté (autoguidé avec un GPS ou une application smartphone et un roadbook) avec assistance 7j/7

• assisté d’un véhicule support ou guidé.

• personnalisés / thématiques (ex. Le séjour de la lavande, séjour dans les vignobles)



Et des prestations à la carte :

• location de vélos

• transferts de bagages

• accueil gare/aéroports et transfert

• réservations d'hébergements, de restaurant…



expertise et un savoir-faire dans les domaines de la logistique ainsi que dans la création d'itinéraires adaptés au cyclotourisme pour tous les niveaux: du cycliste en herbe au cyclosportif . Nous nous appuyons sur un réseau de partenaires locaux, avec lesquels nous avons lié une réelle collaboration au fil des années, nous permettant d’assurer une qualité de service tout au long des parcours.



L’écoute et l’accompagnement de vos projets sont au cœur de notre processus d’élaboration des itinéraires et des voyages dans leur globalité.

Que vous voyagiez individuellement, en famille, en groupe ou avec vos collaborateurs dans le cadre d'une réunion professionnelle, que votre budget soit restreint ou illimité, que votre objectif soit de vous attaquer aux plus hautes montagnes à la recherche du meilleur temps ou de pédaler sur des chemins de campagne, nous saurons vous suggérer un séjour adapté à vos attentes.



Notre propre flotte de vélos (VTC, VAE, vélo de route, vélo gravel) et de véhicules (7 et 8 places), nous offre une grande flexibilité et adaptabilité pour répondre rapidement aux demandes sur-mesure les plus sophistiquées.



La qualité de service et la satisfaction de nos usagers sont notre leitmotiv. Nous sommes reconnaissants envers nos clients, tombés eux aussi sous le charme des aventures à vélo, qui reviennent années après années et nous soutiennent via leur fidélité et le partage de leurs expériences (sur Tripadvisor & Google).



En couple

En famille

Gay friendly

Groupes

Incentive

En solo

Accueil

Adaptabilité

Assistance

Circuit

City-break

Conciergerie

Conférences

Congrès

Eco-responsable

Hébergement

Luxe

Meeting

Mice

Nature

Sur-mesure

Transferts

Visite guidée

Aventure

Culture et patrimoine

Découverte

Gastronomie

Œnologie

Randonnée

Sport

Vélo

Voyage de noces





Séjour des 3 lacs : lac Léman, lac du Bourget, et lac d’Annecy

Ce circuit alpin de 6 jours permet aux cyclistes occasionnels de découvrir les Alpes en suivant les routes secondaires et les voies cyclables qui longent les vallées. Reliant les trois principaux lacs de la région (lac Léman, lac du Bourget et lac d'Annecy), le parcours suit essentiellement le Rhône et l'Isère, avant d’emprunter une ancienne voie ferrée transformée en voie verte pour rallier la magnifique ville d’Annecy. Vos clients traverseront des villages historiques, pédaleront le long de lacs à la beauté époustouflante, et suivront des vallées luxuriantes, avec en arrière-plan des sommets enneigés.

Aventure en vélo gravel (2 nuits/3 jours)

Entre le vélo de route et le VTT, le ‘’Gravel Bike’’ (que l’on peut traduire par vélo de route tout-terrain) offre une grande flexibilité. Cette nouvelle pratique cycliste est devenue très populaire ces dernières années grâce à sa polyvalence. La Savoie est le terrain de jeu idéal pour s’y essayer.

Au cours de ce séjour, vos clients admireront des paysages alpins à couper le souffle tout en pédalant sur des sentiers ou des chemins forestiers… pour une expérience extraordinaire.

Qu’ils optent pour la location de nos vélos ou non, l'itinéraire commencera depuis notre bureau à Gaillard, juste à l'extérieur de Genève. L'itinéraire les mènera vers le sud, en longeant la frontière franco-suisse, vers Annecy. Le jour suivant, en quittant la ‘’Venise des Alpes’’, le circuit se poursuivra plus au sud, le long du lac d'Annecy jusqu’à Saint Pierre d'Albigny. Après un délicieux (et sûrement trop court) séjour au merveilleux Château des Allues, ils rouleront vers l'ouest en direction du lac du Bourget en passant par Chignin et Apremont, deux villages viticoles parmi les plus célèbres de la Savoie. Après avoir traversé Chambéry, le tour se terminera en longeant les rives du lac du Bourget jusqu’au lieu d’arrivée, Aix-les-Bains.

Excursion « Coucher de soleil » sur le Salève

Au départ d’Annemasse. Après une courte section sur la Voie Verte et de petites routes, c'est en suivant la rivière l'Arve et ses berges méconnues que vos clients atteindront le pied du Salève, la montagne emblématique du Genevois. Pour escalader cette montagne, nous utiliserons un autre moyen de transport… le téléphérique, plus adéquat au vu du dénivelé à couvrir!

Notre excursion multi-modale se terminera par un parcours à pied d'1 km sur un sentier sans difficulté majeure jusqu'au bien-nommé restaurant "L'Observatoire," d'où vous pourrez profiter du coucher de soleil sur Genève et le lac Léman avant un dîner aux saveurs savoyardes. Le retour sera effectué en minibus.

Horaires : 08h30 à 18h

Jours d'ouverture : Du Lundi au Vendredi

Langues parlées : Français - Anglais - Espagnol



Vos contacts :

Bruno TOUTAIN

Gérant

bruno@cyclomundo.com

Tel : +33 (0)4 50 87 21 09

+33 (0)6 35 22 23 24



Adresse postale : 18, rue René Cassin, 74240 Gaillard



Site web : www.cyclomundo.com

Agence réceptive : genevacycling.com/fr



