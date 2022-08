D’Amsterdam à Berlin, escapade ferroviaire en branchitude

messe

Depuis la gare d’Amsterdam Centraal, à bord d’un EC allemand, le confort est assuré.Sobres, avec des assises de sièges fermes et des écrans affichant le temps de parcours et la vitesse, le trajet est agréable et les paysages (plats et industriels), défilent à vive allure. Hanovre , plus de la moitié du parcours est avalée. Célèbre pour ses(foires-expos), la ville mérite une visite pour l’art design et le shopping.A voir :, consacré aux œuvres des XXe s. et XXIe s. (Picasso, Calder, Kandinsky…) et l’inédit(World of Kitchen), premier musée d’Europe dédié à la cuisine et à l’alimentation.Côté shopping, Hanovre se distingue avec ses boutiques ouvertes plusieurs dimanches par an. Achats lifestyle dans(voir aussi ses trois sculptures de « nanas » colorées au bord de la Leine),