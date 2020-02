DGAC : l'USAC CGT appelle à la grève le 6 février

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, MNL, UNL appellent à faire du jeudi 6 février prochain une nouvelle journée de grève et de manifestations pour le retrait du projet de réforme des retraites.



Dans ce cadre le premier syndicat de l'Aviation Civile, l'USAC-CGT appelle les personnels de la DGAC (Direction générale de l'Aviation Civile) à la mobilisation (Nuits en amont et aval).



Dans un tract diffusé par le syndicat il est précisé : "Le sénat rejoint l’avis très sévère du Conseil d’État qui pointe les nombreuses lacunes et les égarements du projet. L’opinion publique quant à elle soutient en grande majorité la mobilisation, il est temps de faire vaciller les pouvoirs publics… et privés…"