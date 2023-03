DITEX : "Aérien et forfaits touristiques", Masterclass de Me Emmanuelle Llop

Mercredi 29 mars 2023



De 16H à 19H

Installation des exposants au Palais des événements

(Palais des Evènements au Parc Chanot)

De 19H30 à 22H30

Cocktail de bienvenue pour les exposants au Chill/ Flow

(Soirée au Flow, 35 Cours Honoré Estienne d'Orves)



Jeudi 30 mars 2023:

De 9H à 10H

Petit déjeuner des exposants sur le salon dans l'espace VIP EXPOSANT

(Sponsorisé par MB3M)



A 10H -OUVERTURE DU SALON DU DITEX AUX VISITEURS

De 10H à 14H00 :

Salle de formation n°1 : Carrefour Voyages

De 14H à 17H :

Salle de formation n°2 : Marietton Selectour

De 14H30 à 17H30 :

Salle de formation n°1 : FRAM

De 12H30 à 14H30 :

Club déjeuner dans l'espace Restaurant du salon



De 18H à 19H30

Le Hub Marseille Provence



(Salle de formation n°2 et Cocktail dans l’espace VIP EXPOSANT)



De 18H30 à 19H30

Cocktail des exposants dans l'espace VIP EXPOSANT

(Sponsorisé par Exploris)



A 20H - FERMETURE DU SALON DU DITEX AUX VISITEURS ET AUX EXPOSANTS



De 21H à 23H - Cérémonie : Remise des Césars du Voyage Responsable

(Soirée au Flow, 35 Cours Honoré Estienne d'Orves)



De 23H à 03H - Soirée officielle du salon Ditex



(Soirée au Bounce, 35 Cours Honoré Estienne d'Orves)



Vendredi 31 mars 2023 :

De 9H à 10H

Petit déjeuner des exposants sur le salon dans l'espace VIP EXPOSANT

(Sponsorisé par MB3M)



A 10H - OUVERTURE DU SALON DU DITEX AUX VISITEURS



De 10H à 13H00 :

Salle de formation n°1 : Délégation Nationale Selectour



De 10H à 12H :

Salle de formation n°2 : Formation Juridique

(Organisée par Maître Emmanuelle LLop)



De 12H30 à 14H30 :

Club déjeuner dans l'espace Restaurant du salon



A 17H - FERMETURE DU SALON DU DITEX AUX VISITEURS ET AUX EXPOSANTS



FETE DES VOYAGES 2023



Le Salon est composé de différentes parties. L'Agora, un lieu d’échange et de partage, Voyages responsables pour rencontrer de nouveaux acteurs du voyage, Destination France pour vos vacances en France, Les spécialistes Agents de Voyages et Tour-Opérateurs, Les croisiéristes pour navigueer dans le monde entier et un espace Restauration, avec plusieurs lieux pour vous restaurer.



SAMEDI 1er AVRIL



10 h - OUVERTURE DU SALON LA FÊTE DES VOYAGES AUX VISITEURS (Palais de L’Europe au Parc Chanot)



PRESENTATIONS AGORA

11h 00 - 11h 15 THALASSO N°1 (présentation des nouveautés)

11h 30 - 11h 45 MSC (présentation des nouveautés)

12h 00 - 12h 15 ASIA (présentation des nouveautés)

12h 30 - 12h 45 CÉDIV (présentation des nouveautés)

14h 15 - 14h 30 UN OCÉAN DE CROISIÈRE (présentation des nouveautés)

14h 45 - 15h 00 STAR CLIPPERS (présentation des nouveautés)

15h 45 - 16h 00 PHOENIX VOYAGES/ CIEL DU MONDE (présentation des nouveautés)



18h30 FERMETURE DU SALON DU DITEX AUX VISITEURS ET AUX EXPOSANT



10H - DIMANCHE 2 AVRIL



10h 00 OUVERTURE DU SALON LA FÊTE DES VOYAGES AUX VISITEURS (Palais de L’Europe au Parc Chanot)



PRESENTATIONS AGORA

11h 00 - 11h 15 GUYANE AMAZONIE (présentation des nouveautés)

11h 30 - 11h 45 CFC (présentation des nouveautés)

12h 00 - 12h 15 OFFICE DU TOURISME D’ARABIE SAOUDITE (présentation des nouveautés)

12h 30 - 12h 45 HURTIGRUTEN (présentation des nouveautés)

14h 15 - 14h 30 EXOTISMES (présentation des nouveautés)

14h 45 - 15h 00 ODT ESPAGNE (présentation et remise de prix)

15h 45 - 16h 00 EXPLORA (présentation des nouveautés)

16h 15 - 16h 30 COMPAGNIE DU PONANT (présentation des nouveautés)



18h30 FERMETURE DU SALON DU DITEX AUX VISITEURS ET AUX EXPOSANTS