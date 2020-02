DITEX : Bedsonline veut étendre et fidéliser sa clientèle du grand Sud

TourMaG.com - Quelles nouveautés et actualités allez-vous présenter ?



Patrice Vales : Je souhaite rappeler que notre groupe se démarque par son portefeuille étendu, diversifié et compétitif avec plus de 180 000 propriétés hôtelières dans 185 destinations (dont plus de 90 000 en contrats directs, créant un portefeuille hautement compétitif avec des offres uniques), 24 000 itinéraires de transfert et 18 000 activités, pour offrir un service local personnalisé grâce à un outil de réservation en ligne intuitif et facile à utiliser.



De cette façon, Bedsonline garantit une haute disponibilité et des prix compétitifs à la grande satisfaction de nos clients.



Je vois 3 grandes lignes directrices durant ce Ditex 2020 :



- de nombreuses nouveautés et à titre d’exemples différents filtres concernant les conditions d’annulations, l’accès à nos top hôtels et special deals, la possibilité de filtrer uniquement les favoris dans la recherche mais aussi l’accès à nos offres circuits, un service exclusif et récent.



- la mise en avant de nouvelles fonctionnalités pour accéder à nos services de support via un nouveau service de Chat et aussi un onglet Support pour atteindre plus facilement les services clients



- enfin, nous renforçons et réorganisons notre équipe qui est aujourd'hui largement déployée sur toute la France avec une équipe de Key Account Manager, Sales Executive sédentaires avec l’apport précieux d’une Responsable des Grands Comptes.



Notre groupe viens d’investir également avec une responsable commerciale en charge des Activités et Transferts et cette personne sera localisée dans le Sud de la France.



Nous sommes convaincus que ces différents apports vont dans le bon sens pour encore mieux accompagner nos agences partenaires et ainsi générer toujours plus de ventes et de profits mutuels.



TourMaG.com - Quel message souhaitez-vous adresser aux agents de voyages ?



Patrice Vales : Je pense qu’il est important de faire vivre un salon en province et le rendre toujours plus attractif.



Même si je suis Parisien aujourd'hui, mon cœur bat pour le Sud et je ne peux qu’engager toutes les agences partenaires et même au-delà à venir à la rencontre de notre équipe sympathique et je le pense sincèrement, dévouée et efficace.



Donc à bientôt sur notre stand Bedsonline France !