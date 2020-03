DITEX : Route Cuba, "découvrir Cuba avec des Cubains ! "

TourMaG.com - Qu’attendez-vous de cette 16e édition du DITEX ?



Yeny Abreu Martinez : Route Cuba est une agence assez nouvelle, avec un concept bien différent de celui des agences de voyages et des TO traditionnels qui proposent Cuba.



Notre équipe se développe et se consolide rapidement sur le marché francophone mais le salon DITEX est une première pour nous. Alors, nos expectatives sont nombreuses.



Nous attendons évidemment que beaucoup d'agents de voyages nous rendent visite sur le Village des Réceptifs, pour nous faire connaître auprès d'eux. Nous espérons que ces rencontres avec les agents de voyages seront le premier pas dans la mise en place de nouvelles belles collaborations.



Enfin, nous voudrions que le DITEX 2020 soit l'occasion de renforcer nos liens avec nos partenaires actuels mais surtout d'étendre notre réseau de clients B2B, particulièrement dans le Sud de la France.



TourMaG.com - Quelles nouveautés et actualités allez-vous présenter ?



Yeny Abreu Martinez : C'est la première fois que nous sommes présents au salon DITEX, donc nous allons tout d'abord présenter notre agence aux agents de voyages et éventuels futurs partenaires.



Nous allons également présenter notre concept de voyages et notre philosophie de travail, toujours en privilégiant le contact direct avec la population locale, la liberté et l'autonomie de production, et la qualité totale de notre prestation.



Enfin, nous allons aussi présenter quelques-uns de nos produits, de voyages sur-mesure et en petits groupes (GIR de 10 participants maximum), tous faits à notre propre manière et agrémentés d'expériences originales, dont notre produit star pour la découverte de Cuba.