DITEX : Savanna Tours met son expertise au service des agences

TourMaG.com - Quel message souhaitez-vous adresser aux agents de voyages ?



Jean-Michel JULOUX : Avec Savanna Tous & Safaris quand vous téléphonez vous ne tombez pas sur une machine ou un disque d’attente. Vous avez un contact humain direct et motivé, pas de touche à taper pour passer à l’étape suivante.



La formation et la connaissance des produits et primordiale si l’agence veut continuer d’exister et gagner face à Internet pour les voyages individuels, en famille, entre amis et sur mesure.



L’expertise est la valeur ajoutée que n’a pas une page internet ou Facebook.



Si l’agence n’a pas cette connaissance elle peut s’appuyer sur Savanna Tour & Safaris, nous ne vendons pas un prix mais une destination avec un service.



Quand on va voir un médecin, celui-ci ne prescrit pas tout de suite une ordonnance. Il pose des questions, il nous ausculte pour au final prescrire une ordonnance.



C’est la même chose quand un client vient dans une agence, il faut que l’agence établisse le cahier des charges du client conforme à l’expression de son besoin et de son espérance de budget et nous le transmettre. Nous passons beaucoup de temps pour aider les agences.



On établit un programme et devis personnalisé (pas du Wetu ou similaire que tout le monde utilise) conforme à son attente et à son budget avec en retour 70 et 80 % de taux de concrétisation.