DMCMaG : la "verticale" des réceptifs fait son entrée sur TourMaG.com

Si l'actualité des réceptifs, DMC et des destinations étaient déjà bien présentes sur TourMaG.com, la nouvelle verticale DMCMag.com lui donne désormais un nouvel éclairage.Avec cette nouvelle thématique, TourMag.com poursuit sa diversification déjà engagée avec #PartezEnFrance, #AirMag, #CruiseMag et #VoyagesResponsables qui fait de votre portail préféré le premier multi-spécialiste B2B tourisme.Alors que l'industrie du tourisme marque un coup d'arrêt, il nous a semblé opportun de ne pas lâcher et de poursuivre notre soutien à l'industrie.Le lancement de DMCMag.com permet, alors que les frontières ne sont pas encore (toutes) rouvertes, de garder le lien avec les partenaires présents à destination, et de se tenir informer de l'évolution des pays avec lesquels nous travaillons.Nous y veillons particulièrement, avec la mise à jour permanente de l'article Restrictions voyages : quels sont les pays encore accessibles aux Français ? A noter aussi que cette nouvelle "Verticale" va faire bénéficier toute l'industrie réceptive de l'énorme audience de votre média préféré qui