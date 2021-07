DOM TOM : Corsair lance des tarifs spéciaux pour les bacheliers étudiant en métropole

Du 6 juillet au 15 août, Corsair proposera des tarifs attractifs pour les bacheliers des DOM TOM et de Côte d'Ivoire qui souhaitent se rendre en métropole pour étudier.



La campagne spéciale étudiants « bac en poche » continue jusqu’au 15 août. Les bacheliers en Guadeloupe, Martinique, à La Réunion, à Mayotte et en Côte d’Ivoire pourront bénéficier de :



- Au départ des Antilles : prix à partir de 199€ TTC pour un aller simple et 399€ TTC pour un vol aller-retour.

- Au départ de La Réunion : prix à partir de 349€ TTC pour un aller simple et 689€ TTC pour un vol aller-retour.

- Au départ de Mayotte : prix à partir de 399€ TTC pour un aller simple et 699€ TTC pour un vol aller-retour.

- Au départ d’Abidjan : prix à partir de 260 000 CFA TTC pour un aller simple et 400 000 CFA TTC pour un vol aller-retour.