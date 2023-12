Danemark, Allemagne : des taxes en hausse sur l'aérien ?

"prise d’information auprès des acteurs du secteur aérien".

De son côté, le gouvernement français a eu la volonté d'augmenter l’écotaxe (taxe Chirac) sur les billets d’avion pour financer en grande partie le train via l'Agence de financement des infrastructures de France.La "taxe Chirac" fait référence à la Taxe de Solidarité sur les Billets d'Avion (TSBA), qui a été instaurée en France en 2006 sous la présidence de Jacques Chirac, ancien président français. Elle est prélevée sur les billets d'avion au départ des aéroports français.Finalement ce projet a été abandonné pour laisser la place à un autre. Le gouvernement a annoncé une taxe sur les concessions autoroutières et les aéroports qui permettrait de générer 600 millions d'euros annuels à l'Etat.Un projet qui a fait vivement réagir les associations et fédérations aéronautiques aux premiers desquels la FNAM qui déplore le manque de concertation et deLes compagnies aériennes craignent que les aéroports répercutent cette taxe et qu'in fine ce soit le passager qui paie.A noter que le 19 décembre 2023, la Première ministre a fait usage de l'article 49.3 en lecture définitive du projet de loi de finances.