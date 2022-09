Décollage imminent à destination de Cancún avec Air Caraïbes !

Entourée par la mer des Caraïbes, le golfe du Mexique et la Sierra del Sur, la péninsule du Yucatan possède les plus belles plages de sable blanc et d'eau turquoise du Mexique.



Le littoral de la péninsule compte parmi les plus beaux de la planète, les plages y figurent en tête de liste des attraits du Mexique. Le Yucatan regorge également de sites archéologiques Mayas époustouflants comme les temples de Chichnen Itza et Tulum.

Un territoire riche en marais et biosphère reconnu au niveau mondial. La réserve de Siaa’n Kan à l’ouest de Yucatan est la plus importante du Mexique, la réserve de Ria Lagatos, au nord-est, est le point de départ des oiseaux migrateurs. Elle recèle d'une flore abondante composée de marais, mangroves et bassins.



Les « cenotes », célèbres grottes souterraines d'eau cristalline, uniques au monde, font partie des nombreux joyaux du Yucatan.