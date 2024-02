Découvrez comment partir en croisière à seulement 29 euros

est une compagnie de croisière basée en Grèce, connue pour ses itinéraires qui explorent les îles grecques, la Méditerranée orientale et la mer Égée. Fondée en 1986, cette compagnie s'est spécialisée dans "", permettant à ses passagers de découvrir la culture, l'histoire et la cuisine des destinations visitées.Avec une Celestyal Journey et Celestyal Discovery), Celestyal Cruises privilégie une approche plus intime et personnalisée du voyage en mer, offrant un accès à, ce qui permet une “exploration plus authentique et moins commerciale”. Les itinéraires sont élaborés pour inclure des escales prolongées et des nuits à quai, pour permettre aux voyageurs de s'immerger dans les lieux visités.La cuisine à bord met en valeur les saveurs méditerranéennes , avec des plats préparés à partir d'ingrédients locaux et frais. De plus, la compagnie s'engage àà travers des excursions à terre, des conférences et des spectacles à bord, permettant aux passagers de se connecter avec chaque destination.Engagée envers le, Celestyal Cruises met également l'accent sur la