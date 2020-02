Découvrez la gamme hôtelière RIU au Maroc Agadir / Taghazout

Dimanche 2 Février 2020

Les 10, 11 et 12 janvier, RIU a invité une quarantaine d'agents de voyages du CEDIV à découvrir Agadir ainsi que la nouvelle station balnéaire de Taghazout tout en profitant de la gamme RIU.



Pour cet éductour, RIU a marqué le coup en faisant vivre à ses participants l'expérience RIU dans 2 Palaces: le Riu Palace Tikida Taghazout et le Riu Palace Tikida Agadir ainsi que dans les complexes de TUI BLUE Riu Tikida Beach et Riu Tikida Dunas.



Les participants ont pu profiter pleinement des belles chambres, jardins, espaces et des restaurants qui font partie de la gamme all inclusive. De belles adresses pour un séjour balnéaire de qualité à seulement 3h de vol de Paris. Les agents de voyages ont découvert une fois de plus les atouts de la chaîne (le service et l'amabilité du personnel, la situation des hôtels, la restauration raffinée,...).



Les différents hôtels RIU peuvent être réservés en direct (Riu Agents), mais aussi via tour opérateurs comme TUI et FTI.



Découvrez sans tarder la vidéo sur les hôtels RIU au Maroc et revivez les témoignages de quelques agents de voyages et d’Adriana Minchella (la présidente du CEDIV).



Faites confiance à RIU !



