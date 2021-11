Appli mobile TourMaG



Découvrez le Belvédère, le célèbre musée de Vienne

Situé dans la capitale autrichienne, le musée du Belvédère à Vienne est l’un des musées les plus célèbres du monde. Il abrite des collections d’œuvres datant du Moyen Âge à nos jours. Partons à la découverte de ses collections permanentes mais aussi des expositions temporaires programmées prochainement.

Rédigé par Saliha Hadj-Djilani le Lundi 8 Novembre 2021

Un des plus beaux musées du monde Installé dans un magnifique palais baroque, le Musée du Belvédère abrite la plus belle collection d’œuvres d’art en Autriche. Riche de quelque 430 œuvres, le Belvédère est classé au patrimoine mondial de l’humanité, car au-delà de la beauté de son édifice baroque, c’est aussi un site à la richesse historique importante puisqu’il est à la fois l’un des plus anciens musées du monde mais aussi le lieu de la signature du traité d’État autrichien.



Il abrite la plus belle collection d’art autrichien, du Moyen Âge à nos jours. Il présente, entre autres, la plus grande collection au monde d’œuvres de Gustav Klimt, un des points forts de la visite, mais aussi des chefs-d’œuvre de l’impressionnisme français, de la période Biedermeier et du baroque autrichien.

Une collection permanente impressionnante Les collections du musée sont exposées au Belvédère supérieur d’une part et au Belvédère inférieur d’autre part (actuellement fermé pour travaux).



L’exposition permanente, située dans l’écrin baroque du Belvédère supérieur, présente des œuvres majeures de l’art autrichien, ainsi que des tableaux d’artistes internationaux de grands courants artistiques. C’est au Belvédère supérieur que se trouve la plus grande collection au monde d’œuvres de Gustav Klimt. Les deux œuvres incontournables de cette collection Klimt sont : le Baiser et Judith. Vous pourrez par ailleurs admirer une série d’œuvres célèbres réalisées par des peintres Biedermeier autrichiens et de peintres impressionnistes français.

Les expositions temporaires programmées au Belvédère La Dame à l’éventail, dernier tableau de Gustav Klimt (du 25 mars 2022 au 13 février 2022)



Cette exposition a pour thème principal « La Dame à l'éventail », le dernier tableau sur lequel Klimt a travaillé au cours de l'année 1917. Son sujet est une variation sur l'un de ses thèmes favoris : la beauté viennoise. La Dame à l'éventail n'a été exposée qu'une seule fois à Vienne, il y a plus d'un siècle, au Kunstschau en 1920. Le tableau a temporairement fait partie de la collection Rudolf Leopold. Il a été présenté lors d'une exposition publique à Tokyo en 1981 et à Cracovie en 1992. Aujourd'hui, ce tableau revient à Vienne où il sera présenté au Belvédère supérieur dans une exposition en deux parties. La première partie montre la Dame à l'éventail dans le contexte des dernières œuvres inachevées de Gustav Klimt, notamment La Mariée, Amalie Zuckerkandl, Adam et Eve et La Dame en blanc. La deuxième partie présente l'intérêt de Klimt pour les arts asiatiques et leur influence dans ses tableaux.



Des temps meilleurs ? Waldmüller et les peintres Biedermeier (du 12 mai au 27 février 2022)



Méconnu en France, Ferdinand Georg Waldmüller a cependant révolutionné la peinture autrichienne parce qu'il a peint la nature avec une telle précision et un tel réalisme que ses tableaux ressemblaient à des photos. C’est un des artistes majeurs du Biedermeier, un mouvement artistique du 19ème siècle r où la nature occupe un rôle majeur.



À travers cette exposition, vous découvrirez une rétrospective des tableaux de l’artiste de ses débuts à la fin de sa carrière.



Le parc du Belvédère, l’écrin de verdure du musée Le parc baroque du Belvédère se situe entre le Belvédère supérieur et le Belvédère inférieur. Il s’étend sur trois vastes terrasses. Conçu au 18ème siècle par le paysagiste de la cour de Bavière, Dominique Girard, élève de Le Nôtre, il possède les traits caractéristiques des jardins baroques : parterres de fleurs symétriques, haies taillées au cordeau...



Les allées du parc offrent une vue splendide sur la ville de Vienne : c’est d’ailleurs l’origine du nom Belvédère (« belle vue »). Les visiteurs apprécieront de se promener le long des parterres fleuris, des haies et des arbres en admirant les nombreuses fontaines et statues du jardin : muses, figures allégoriques, héros de la mythologie…



Côté sud du Belvédère supérieur, le célèbre « étang du miroir d’eau » (Spiegelungsteich) est un des clous du spectacle : l’imposante façade du palais se reflète dans le plan d’eau, par un effet de dédoublement optique.

Mesures sanitaires Il est conseillé d’acheter son billet en ligne ou de privilégier les paiements sans contact. Veuillez porter un masque FFP2 à l’intérieur du musée, utiliser vos propres écouteurs ou demander un kit individuel.

Informations pratiques



Le musée Belvédère étant dans le centre de Vienne, il est facilement accessible en métro, bus ou tramway.

www.belvedere.at/en Entrée : 16 €Le musée Belvédère étant dans le centre de Vienne, il est facilement accessible en métro, bus ou tramway.

Présenté par l'office national du tourisme d'Autriche

→ www.austria.info/fr



→ Lire l'article L’Autriche, un pays inspirant

