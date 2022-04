Découvrez les nouveautés exceptionnelles du Costa Toscana

Le « cœur » du nouveau vaisseau amiral est le Colosseo, un espace au centre du navire réparti sur trois ponts, dédié aux meilleurs spectacles. Les écrans géants, positionnés sur les murs et sur le dôme, offrent la possibilité de créer une histoire différente dans chaque port d'escale et à tout moment de la journée, de l'aube au crépuscule. Autour de la place se trouvent certains des principaux bars-salons thématiques.



La Piazza del Campo, quant à elle, est un grand escalier tourné vers l'arrière, sur trois ponts : le lieu idéal pour le divertissement des invités, jeunes et moins jeunes, avec un balcon en plein air sur le dernier pont dont le sol en cristal donnera aux invités la sensation de voler au-dessus de la mer. La Piazza dei Miracoli, à l'avant du navire, est le point de rencontre de trois expériences différentes à bord : shopping, dégustation et divertissement. Un autre point évocateur et panoramique sera la Passeggiata Volare, qui atteint le point le plus élevé du navire à 65 mètres de hauteur. La nouvelle Poltrona Frau Arena est un espace multifonctionnel, qui peut devenir un théâtre pour des spectacles en journée et en soirée, ou une discothèque pendant la nuit. Pour le plaisir des enfants, il y a le Splash AcquaPark, avec son toboggan situé sur le pont le plus haut, une nouvelle zone dédiée aux jeux vidéo, et le Squok Club.



Un autre espace étonnant à bord du Costa Toscana est l'espace bien-être Sole Mio, comprenant un salon de beauté, un sauna, un hammam, une piscine de thalassothérapie, 16 salles de soins et les salles de neige, de sel et de relaxation. Pour se détendre et profiter du soleil, il y aura également quatre piscines, dont une d'eau salée. Ceux qui aiment garder la forme même en vacances pourront utiliser une salle de sport et un terrain multisports avec vue sur la mer. La salle de sport est équipée des derniers appareils Technogym, pour une expérience vraiment unique et engageante.